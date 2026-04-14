El Senado del estado de Wisconsin aprobó una ley que legaliza las apuestas deportivas en línea, pero con una condición clave: solo serán válidas si se procesan en servidores ubicados en tierras tribales federalmente reconocidas. Apostar fuera de esa estructura quedará prohibido. La medida pasó por 21 votos a favor y 12 en contra, con apoyo bipartidista liderado por el republicano Devin LeMahieu. El proyecto pasa ahora al gobernador demócrata Tony Evers, quien ha expresado respaldo general a la idea, pero aún no confirmó si firmará este texto. Condicionó su apoyo a que todas las tribus del estado estén de acuerdo, y algunas todavía no lo han manifestado. La legislación legaliza las apuestas digitales en Wisconsin bajo un esquema exclusivamente tribal. Todas las transacciones deberán procesarse desde servidores en territorios tribales reconocidos por el gobierno federal, lo que coloca el control operativo del mercado en manos de las comunidades nativas. Las grandes plataformas nacionales, como DraftKings y FanDuel, se opusieron al proyecto. Aunque no quedan excluidas del mercado, un grupo que las representa advirtió que la ley las obligaría a transferir el 60% de sus ingresos a las tribus para poder operar en Wisconsin. El modelo busca que los ingresos del juego en línea permanezcan en las comunidades tribales del estado, en lugar de fluir hacia corporaciones externas. La senadora demócrata Kristin Dassler-Alfheim argumentó que las apuestas ilegales ya existen y que regularlas protege mejor a los consumidores. La oposición, liderada por senadores republicanos, citó una encuesta de la Marquette University Law School en la que el 64% de los consultados rechaza legalizar las apuestas en línea. El senador Steve Nass sostuvo que los ingresos basados en la adicción no son sostenibles. La ley aún debe superar la firma del gobernador para entrar en vigor.