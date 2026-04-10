Durante la semana del 18 al 26 de abril, miles de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria se preparan para disfrutar de un nuevo descanso extra largo sin actividades escolares en todo el estado de Maine. Esta medida se da en el marco del April Vacation en Maine, el tradicional receso de primavera del calendario escolar. En paralelo al cierre de escuelas, distintas comunidades ya comenzaron a difundir propuestas recreativas y actividades familiares para toda la semana. De acuerdo con los calendarios escolares oficiales de Maine, entre el lunes 20 y el viernes 24 de abril se desarrollará la semana de vacaciones de primavera, una de las pausas más importantes del ciclo lectivo. Durante esos días, las escuelas de distintos niveles permanecerán cerradas y miles de alumnos quedarán liberados de la rutina escolar. Al sumarse los fines de semana previos y posteriores, el descanso se extiende en la práctica del 18 al 26 de abril. Este receso coincide además con el feriado de Patriots’ Day, que marca el inicio de la semana sin clases y forma parte del esquema educativo habitual en el estado. En el marco del receso escolar, distintas organizaciones locales, parques estatales y espacios comunitarios organizan actividades gratuitas y propuestas familiares para aprovechar la semana sin clases. Entre las principales opciones aparecen las siguientes: La programación se distribuye en diferentes regiones del estado, lo que permite que las familias encuentren opciones cercanas sin necesidad de realizar grandes traslados. Uno de los puntos más relevantes de este período es que el cierre de escuelas impacta en todos los niveles obligatorios, modificando la rutina de estudiantes y familias durante varios días consecutivos. Además, si bien muchas actividades son gratuitas, algunas pueden depender de condiciones climáticas o requerir inscripción previa según la localidad. Durante esta semana sin clases, el calendario de April Vacation en Maine se posiciona como una referencia clave para organizar salidas, actividades y propuestas familiares en todo el estado.