El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos finaliza hoy miércoles 15 de abril la temporada de presentación de impuestos 2026. En ese marco, la agencia no sólo advierte que hoy es el último día para solicitar una prórroga si no se puede presentar la declaración de impuestos, sino también, sobre la importancia de comprender las limitaciones de este trámite. Los contribuyentes que no hayan cumplido con las normas fiscales en tiempo y forma recibirán una multa de la agencia con instrucciones y pasos a seguir. Las autoridades imponen multas cuando no se presenta la declaración de impuestos dentro del período estipulado, motivo por el que instan a quienes aún precisan reunir documentación a solicitar una prórroga, que extiende su plazo para realizar la gestión. Sin embargo, realizar este trámite no significa que el contribuyente esté exento de pagar sus impuestos. Por el contrario, es necesario que se abonen antes de que finalice la fecha límite, independientemente de cuándo se presente la declaración. En ese marco, IRS multará caso por caso a quienes no presentaron ni solicitaron una prórroga y también a quienes obtuvieron una prórroga, pero no pagaron sus impuestos. “Una prórroga otorga tiempo adicional para presentar la declaración, pero no tiempo adicional para realizar el pago. Los impuestos adeudados deben pagarse para el 15 de abril”, se indica. IRS indica que, quienes soliciten la prórroga para presentar tendrán hasta el 15 de octubre de este año para proporcionar su declaración de impuestos. La forma más segura de garantizar que no se aplicarán multas es escoger el pago en línea y seleccionar “prórroga”. De esta manera, es posible asegurarse que se está pagando todo lo que se adeuda y solicitando un plazo de presentación al mismo tiempo. Cuando el trámite se realiza por esta vía, no se requiere de gestiones adicionales ni de la presentación de otros documentos.