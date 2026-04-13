Durante la semana del 20 al 26 de abril, miles de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria se preparan para un descanso extra largo sin clases en el distrito de Boston Public Schools. La medida forma parte del calendario escolar oficial y ya fue confirmada por las autoridades educativas. Este período corresponde al tradicional receso escolar de primavera, una pausa prevista dentro del ciclo lectivo que modifica la actividad en todas las escuelas públicas del distrito y reorganiza la rutina de estudiantes y familias durante varios días consecutivos. De acuerdo con el calendario oficial del distrito, entre el lunes 20 y el domingo 26 de abril se desarrollará la April Recess Week, una de las interrupciones más importantes del año escolar en Boston. Durante esos días, todas las escuelas públicas permanecerán cerradas, sin clases ni actividades académicas, lo que implica una pausa total en el funcionamiento del sistema educativo. Este receso coincide además con el Patriots’ Day, que se celebra el lunes 20 de abril, lo que refuerza el inicio de la semana sin actividad escolar y consolida un período extendido de descanso para los estudiantes. El calendario oficial establece este corte como parte estructural del ciclo lectivo, por lo que no se trata de una medida excepcional, sino de una pausa ya programada dentro del año académico. El receso de primavera representa un corte prolongado en la actividad escolar, que se extiende durante toda una semana completa y modifica la organización diaria de miles de familias. Durante este período, los alumnos quedan liberados de la rutina escolar, lo que permite reorganizar horarios, planificar actividades recreativas o simplemente disponer de más tiempo libre en el hogar. Uno de los aspectos centrales de esta semana es que el cierre alcanza a todas las escuelas del distrito, sin distinción de nivel educativo, lo que amplía su impacto en toda la comunidad. Además, al tratarse de una fecha establecida oficialmente, el reinicio de clases está previsto para el lunes siguiente al receso, retomando el calendario habitual sin modificaciones.