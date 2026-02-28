El pasaporte americano es una identificación internacional esencial tanto para ciudadanos como para extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior como estadounidenses. En este contexto, el Departamento de Estado informa a aquellos que necesiten actualizar este documento sobre los ejemplares que no solo ya no pueden utilizarse para viajar por el año en el que fueron gestionados originalmente, sino que, además, tampoco califican para el trámite de renovación. Es fundamental resguardar su validez para evitar inconvenientes migratorios, dado que diversos países exigirán que cuente con una vigencia futura de al menos 6 meses. Según las autoridades competentes, la libreta pasaporte posee una validez total de 10 años y su renovación tradicional por correo es factible únicamente dentro de los 15 años posteriores a su emisión. Los individuos que posean ejemplares más antiguos no tendrán la posibilidad de actualizarlos mediante este procedimiento; en su lugar, deberán solicitar un nuevo pasaporte desde el inicio, como si nunca se hubiera emitido previamente. A partir de enero de 2026, los pasaportes emitidos antes de enero de 2011 dejarán de ser válidos para volar y no podrán ser renovados. Asimismo, no son elegibles para la renovación aquellos ejemplares Es importante tener en cuenta que estas condiciones son fundamentales para el proceso de renovación. Para llevar a cabo el trámite desde su inicio, es imperativo cumplir con las siguientes etapas: