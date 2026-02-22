La normativa alcanza a solicitantes cuyos trámites presenten inconsistencias o hayan sido procesados bajo modalidades que ahora están sujetas a verificación adicional por parte de las autoridades. Estados Unidos anunció una medida oficial que permitirá retener pasaportes gestionados bajo determinados procedimientos. La decisión busca reforzar los controles y asegurar que la emisión de documentos cumpla con los estándares federales. La ley federal confiere al Departamento de Estado la autoridad para cancelar o retener un pasaporte en caso de detectar errores, irregularidades o indicios de fraude en la solicitud. Esta potestad abarca también el Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero, el cual se utiliza para validar la ciudadanía de aquellos que nacen fuera del país. Es fundamental que los solicitantes sean conscientes de la importancia de proporcionar información veraz y precisa en sus solicitudes, ya que cualquier inconsistencia puede resultar en la anulación de su pasaporte o documento consular. La cancelación o retención afecta únicamente al documento, no a la ciudadanía. El estatus legal del titular permanece intacto, incluso si el pasaporte queda temporalmente fuera de circulación. Es importante destacar que la situación del documento no influye en los derechos y obligaciones del ciudadano, garantizando así la continuidad de su estatus legal.