Mantener la vigencia de la licencia de conducir es un requisito fundamental para evitar inconvenientes con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Las autoridades han comunicado que existe un grupo de individuos que no podrán renovar este documento. En los últimos meses, Estados Unidos ha puesto en marcha una serie de medidas que refuerzan los protocolos relacionados con la emisión y obtención de la licencia. La licencia de conducir es un documento de suma relevancia en Estados Unidos, ya que también se utiliza como una credencial para verificar la identidad de un individuo. Su emisión está regulada por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y las normativas varían según las leyes de cada estado. Uno de los aspectos que los agentes destacan, aunque recibe escasa atención, es el relacionado con la pérdida de la visión o la ceguera progresiva. Cuando un conductor presenta esta condición, el médico responsable está obligado a reportar el caso al DMV. Una vez notificado, el conductor será sometido a una nueva evaluación para determinar su elegibilidad para la renovación de la licencia. En situaciones de ceguera permanente, el ciudadano no podrá volver a conducir. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, esta situación no se clasifica como una sanción, sino como una medida de seguridad vial. Las políticas pueden diferir según las leyes estatales, sin embargo, en primera instancia, se procederá de la siguiente manera: