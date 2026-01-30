El pasaporte americano es una identificación esencial tanto para ciudadanos como para extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior como estadounidenses, pues será solicitado por las autoridades antes de autorizar este tipo de traslados.

En ese marco, quienes quieran gestionarlo por primera vez durante la primera semana de febrero, pero no puedan acudir a los centros en los horarios de atención tradicionales, tendrán la opción de iniciar el trámite en las ferias especiales de aceptación de pasaportes que se llevarán a cabo en diversas locaciones del país.

Son instalaciones autorizadas con personal instruido donde el proceso puede iniciarse con facilidad en horarios y locaciones fuera de lo común.

Dónde tramitar el pasaporte estadounidense del lunes 2 al sábado 7 de febrero

De acuerdo con la lista oficial, quienes cumplan con los requisitos para gestionar el pasaporte, podrán hacerlo por primera vez en las siguientes locaciones

Lunes, 2 de febrero

Plaza Las Américas (2.º Nivel, Local 198), San Juan, PR

Horario: 9:00 a 14:00

¿Requiere cita?: No

Miércoles, 4 de febrero

Manchester EMS Building (82 Lacey Rd), Whiting, NJ

Horario: 10:00 a 15:00

¿Requiere cita?: No

Jueves, 5 de febrero

Plaza Aeela (463 Ave Ponce de León, PDA 351/2), San Juan, PR

Horario: 9:00 a 14:00

¿Requiere cita?: No

Edinburg Conference Center at Renaissance (118 Paseo del Prado Ave), Edinburg, TX

Horario: 9:00 a 17:00

¿Requiere cita?: Sí (llamar al 956-432-0319)

Passaic County Clerk, Paterson, NJ

Horario: 16:30 a 19:00

¿Requiere cita?: Sí

Passaic County Clerk – Wanaque Branch, Wanaque, NJ

Horario: 16:30 a 19:00

¿Requiere cita?: Sí

Sábado, 7 de febrero

Northgate Gonzalez Market Corporate (1201 N Magnolia Ave), Anaheim, CA

Horario: 8:00 a 13:00

¿Requiere cita?: Sí

UC Irvine, Irvine, CA

Horario: 8:00 a 13:30

¿Requiere cita?: Sí

Westmoor Club (11333 Westmoor), Richmond, TX

Horario: 10:00 a 14:00

¿Requiere cita?: Sí

El pasaporte estadounidense puede gestionarse en horarios especiales a través de las ferias de aceptación. Fuente: Shutterstock.

Qué necesito para poder gestionar el pasaporte estadounidense

Para poder gestionar este documento desde cero, las autoridades solicitarán el cumplimiento de las siguientes instancias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo informará oficialmente a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link