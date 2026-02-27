El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos especifica en su sitio web oficial las circunstancias bajo las cuales sus agentes podrían optar por realizar una visita al domicilio o el negocio de un contribuyente. Entre los casos más frecuentes que pueden dar lugar a una visita se incluye el hecho de que un contribuyente no haya presentado a tiempo su declaración de impuestos o que posea obligaciones pendientes que resolver con el organismo. Previo a que un oficial de hacienda efectúe la visita, IRS envía una Carta 725-B, con el fin de notificar que se tomará esta medida. Para confirmar el encuentro será necesario llamar al número que figura en el aviso. El encuentro buscará ahondar en profundidad sobre las declaraciones de impuestos no presentadas y saldar en el momento o mediante un plan las obligaciones pendientes. En estos casos, la reunión con el agente puede programarse por teléfono, en el domicilio o en una oficina de IRS, sin embargo, si el aviso no se responde de manera temprana, la agencia realizará la visita de todas formas. Cuando esto suceda, el oficial indicará qué documentación deberá reunirse y se podrá discutir un método de pago que sea conveniente para ambas partes, permitiendo así saldar la deuda. Es importante considerar que estos funcionarios llevarán siempre una credencial oficial del IRS -que deben mostrar por seguridad al contribuyente- y una tarjeta HSPD-12 que contiene el número de serie y la fotografía del funcionario. En caso de sospechar que quien realiza la visita dice ser del IRS, pero en realidad no lo es, la instrucción de las autoridades es llamar al 112.