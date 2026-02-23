El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que desean visitar otros países, pues se trata de una identificación con validez internacional que se solicita de manera obligatoria en la mayoría de los traslados de esta índole. En ese sentido, los cambios de nombre por casamiento, divorcio o simplemente uso requieren de la obtención de un nuevo ejemplar mediante actualización o, en ciertos casos, a través de una gestión completamente inicial. El Departamento de Estado especifica claramente que el cambio de nombre estará estrechamente ligado a las circunstancias personales de cada ciudadano, pero los trámites a tener en cuenta son los siguientes En estos casos es necesario enviar los siguientes documentos por correo No se aplican tasas a no ser que se quiera optar por un servicio acelerado. En caso de que se pueda constatar el cambio de nombre y no se tengan inelegibilidades para la renovación, el trámite puede presentarse enviando por correo Cuando no se puede evidenciar el cambio de nombre, será necesario solicitar en persona y presentar Quienes tengan un nombre diferente al que figura en la prueba de ciudadanía y no tienen una orden judicial o certificado de cambio de nombre, tendrán que rellenar además el Formulario DS-60. “Este formulario debe ser rellenado por dos personas que te hayan conocido por ambos nombres. También debe presentar tres registros públicos certificados u originales que demuestren que ha usado el nuevo nombre durante cinco años o más”, indican las autoridades.