Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos advierten que existen dos vías formales para obtener el documento: la solicitud inicial y la renovación, y que no todos los pasaportes califican para el segundo camino. Además, los tiempos de gestión siguen siendo un factor clave: durante 2025, el proceso regular demoró entre cuatro y seis semanas, mientras que el servicio exprés, con costo adicional, redujo los plazos a dos a cuatro semanas, según la demanda. Uno de los puntos menos difundidos es que no todos los titulares están habilitados a renovar su pasaporte. La regla es clara: los menores de 16 años no pueden acceder a la renovación bajo ninguna circunstancia. Sus documentos tienen una validez de cinco años y, una vez vencidos o próximos a vencer, deben tramitarse como si fueran pasaportes nuevos. A esta limitación se suman otras situaciones frecuentes que obligan a comenzar el trámite desde cero. Entre los casos más habituales se encuentran los pasaportes emitidos hace más de 15 años, los que presentan daños severos, aquellos que no reflejan el nombre actual del titular sin respaldo legal y los documentos perdidos o denunciados por robo. En todos estos escenarios, la renovación queda descartada. Cuando el solicitante es menor, el procedimiento es más estricto y siempre presencial. Para avanzar sin demoras, se exige cumplir con una lista de requisitos clave: La ciudadanía estadounidense puede acreditarse con un acta de nacimiento certificada, un reporte consular de nacimiento en el extranjero, un certificado de naturalización o un certificado de ciudadanía. Además, los padres deben asegurarse de que la documentación refleje claramente el vínculo con el menor. El panorama es distinto para quienes tienen 16 o 17 años. En estos casos, el pasaporte puede emitirse con una validez de diez años, similar al de los adultos. Aunque el trámite sigue siendo presencial, los requisitos se flexibilizan parcialmente. Los jóvenes de 17 años que ya cuenten con un pasaporte emitido luego de haber cumplido los 16 deberán presentar el Formulario DS-11 y, en determinados casos, también el Formulario DS-82, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.