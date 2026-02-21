En un contexto económico caracterizado por precios elevados y un poder adquisitivo que se deteriora continuamente, un grupo de senadores demócratas ha presentado un ambicioso proyecto que podría ofrecer un alivio directo a millones de ciudadanos en Estados Unidos. La iniciativa, denominada Ley de Alivio de Emergencia contra la Inflación del Seguro Social, busca proporcionar un ingreso adicional a aquellos que dependen del Seguro Social, del SSI, del SSDI y de los beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). La legislación cuenta con el respaldo de referentes como Bernie Sanders y Sherrod Brown, quienes remarcan que el aumento busca evitar que los beneficiarios deban decidir entre pagar servicios básicos o comprar alimentos. Este monto adicional se añadiría directamente a los pagos regulares, sin necesidad de trámites o solicitudes adicionales, lo que permitiría una implementación rápida si el Congreso lo aprueba. El proyecto, encabezado por la senadora Elizabeth Warren, propone otorgar $200 dólares mensuales durante seis meses como medida temporal para compensar la fuerte suba de precios registrada en los últimos años. La medida abarcaría una considerable cantidad de programas federales de asistencia, entre los cuales se encuentran: La propuesta contempla una transferencia total de $1.200 dólares, dividida en seis pagos consecutivos. Sin embargo, el futuro del plan dependerá del nivel de apoyo bipartidista y de las negociaciones presupuestarias que se desarrollen en los próximos meses. De acuerdo con Warren, la inflación “ha reducido drásticamente el poder de compra de quienes viven con ingresos fijos”. Los senadores afirman que millones de adultos mayores han perdido entre $150 y $250 dólares por mes en poder adquisitivo desde 2020, según estimaciones del Centro de Política Presupuestaria. La senadora también remarcó que este fondo temporal sería “un puente necesario” hasta que se debatan reformas de largo plazo, como una actualización del cálculo del ajuste por costo de vida (COLA).