Una disposición estatal en Ohio establece reglas claras sobre Ley de Alquileres y la relación entre propietario e inquilino. La normativa vigente no fija topes a los aumentos de renta y permite el desalojo por falta de pago sin excepciones personales. El eje está en el cumplimiento estricto del contrato. La regulación se encuentra en el Ohio Revised Code, específicamente en los capítulos 5321 y 1923. Allí se determinan las obligaciones del inquilino, los derechos del propietario y el procedimiento de desalojo en Ohio. La ley de Ohio permite al propietario iniciar un proceso de desalojo cuando el inquilino no paga la renta en término. No importa el motivo. Puede tratarse de enfermedad, desempleo o cualquier dificultad económica. La falta de pago habilita la demanda. El sistema no contempla cláusulas adicionales de “causa justa” que protejan al inquilino frente a una mora. Si el alquiler no se paga, el juez puede ordenar el desalojo. Las razones personales no suspenden la obligación contractual. Además, el procedimiento es rápido. El propietario debe notificar formalmente y luego acudir al tribunal. Si se comprueba la deuda, la restitución de la vivienda puede ordenarse en pocos días. En Ohio no existe control estatal de alquileres. El Ohio Revised Code no establece un porcentaje máximo de aumento. Tampoco fija un número límite de incrementos por año. En contratos mes a mes, el propietario puede aumentar la renta con aviso previo sin un tope legal al monto. Esto significa que la cuota mensual puede modificarse según criterio del propietario o condiciones del mercado. Si el contrato es por plazo fijo, el valor se mantiene hasta su vencimiento, salvo que exista una cláusula de ajuste. Finalizado el contrato, el propietario puede renovar con un precio más alto.