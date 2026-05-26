China y Estados Unidos prohíben el ingreso y la salida del país a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

China y Estados Unidos aplican controles estrictos sobre los pasajeros extranjeros que pretenden cruzar sus fronteras con el pasaporte vencido o próximo a expirar. La regla se verifica en el punto de control migratorio antes de permitir el sello en el documento, y también en el check-in de la aerolínea.

El requisito no es nuevo, pero las aerolíneas revisan la vigencia con lupa y rechazan el embarque si el pasaporte no cumple con lo exigido por el país de destino. En esos casos, generalmente no hay reembolso del tiquete ni reprogramación gratuita, aunque las condiciones dependen de la tarifa y la aerolínea.

Cuánta vigencia debe tener el pasaporte para entrar a China

Para ingresar a China continental, las autoridades migratorias exigen un pasaporte con vigencia mínima de seis meses desde la fecha de entrada al país, además de al menos una página en blanco para estampar la visa o el sello de ingreso (algunos consulados piden dos páginas consecutivas). Si el documento está deteriorado, con páginas rotas o reportado como extraviado, el ingreso podría ser rechazado aun con visa vigente.

A mayo de 2026, China mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 su política de exención de visa, que ya alcanza a cerca de 50 países —entre ellos Francia, Alemania, España, Italia, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda—, que pueden ingresar sin visado por hasta 30 días. En febrero de 2026 se sumaron Canadá y Reino Unido al programa. En América Latina figuran Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, pero Colombia no integra esa lista, por lo que sus ciudadanos siguen necesitando visa. Estados Unidos continúa excluido del programa.

Estados Unidos y la regla del Six-Month Club que beneficia a más de 100 países

Estados Unidos exige a los extranjeros un pasaporte vigente por al menos seis meses más allá del período previsto de estadía. Sin embargo, según la lista oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) actualizada el 18 de diciembre de 2025, más de 100 países integran el llamado Six-Month Club, cuyos ciudadanos están exentos de ese requisito adicional y solo necesitan que el pasaporte esté vigente durante toda la estadía.

China y Estados Unidos aplican controles estrictos sobre los pasajeros extranjeros. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Eso no significa que un pasaporte vencido sea válido: si caduca antes o durante el viaje, el embarque y el ingreso se rechazan automáticamente. Los viajeros de países fuera del Programa de Exención de Visa (VWP) —entre ellos Colombia, que no integra el VWP— también deben portar una visa estadounidense vigente (B1/B2 para turismo y negocios), ya que no pueden usar el sistema ESTA.

Los seis motivos que podrían impedir el viaje a China y Estados Unidos

Pasaporte vencido al momento del embarque o del control migratorio.

Documento deteriorado , con hojas rotas, manchas o daños en la zona de lectura mecánica.

Pasaporte con menos de seis meses de vigencia al ingresar a China.

Pasaporte sin páginas en blanco suficientes para estampar la visa o el sello.

Documento reportado como robado o extraviado, inhabilitado en los sistemas oficiales.

Falta de visa vigente cuando la nacionalidad del viajero la exige según el destino.

Las autoridades migratorias recomiendan iniciar la renovación del pasaporte con varios meses de anticipación al viaje, sobre todo para destinos como China que exigen seis meses de margen y para trámites de visa que en algunos consulados pueden tomar semanas o incluso meses según el país de origen.emanas.