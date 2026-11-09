El hallazgo se produjo en Talara, donde los científicos identificaron una nueva concentración de restos fósiles que podría contener decenas de miles de huesos.

Un descubrimiento paleontológico permitió conocer más sobre los animales que habilitaron Sudamérica durante la última Edad de Hielo. En Talara, al noreste de Perú, un equipo de científicos encontró cientos de fósiles ocultos bajo antiguas acumulaciones de alquitrán, en un depósito natural que permaneció enterrado durante miles de años.

Los restos tienen 15,000 años de antigüedad y corresponde a distintas especies que vivieron en aquella época. Entre los hallazgos se encuentran fósiles de lobos gigantes y otros animales prehistóricos, algunos de ellos de dimensiones sorprendentes.

El descubrimiento también aporta nueva pistas sobre cómo era el paisaje de esa región antes de que los cambios climáticos transformaran su ambiente.

Dónde descubrieron el cementerio prehistórico oculto bajo el alquitrán y qué antigüedad tiene

En 2025, un equipo de paleontólogos de La Brea Tar Pits descubrió un nuevo depósito de fósiles en Talara, una región ubicada en el noreste de Perú, donde antiguas filtraciones naturales de petróleo formaron acumulaciones de asfalto. Los restos pertenecen al Pleistoceno tardío y tienen 15,000 años de antigüedad, por lo que permiten conocer qué animales habitaban esa zona durante la última Edad de Hielo. La segunda excavación fue en conjunto con el Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura en 2026.

El lugar forma parte de la Pampa La Brea, un yacimiento paleontológico que ya había sido explotado durante el siglo XX. En 1958, una expedición encabezada por el paleontólogo Gordon Edmund recuperó más de 27,000 huesos y dientes fósiles, que actualmente se conservan en el Royal Ontario Museum de Canadá.

Las excavaciones permitieron recuperar alrededor de 300 fósiles de animales que quedaron atrapados en antiguas filtraciones naturales de petróleo en el noroeste peruano. El Cronista USA

Sin embargo, las nuevas exploraciones demostraron que todavía quedaban importantes concentraciones de restos bajo el terreno, lo que permitió localizar otro depósito de cientos de fósiles.

Qué fósiles encontraron los científicos: lobos gigantes y otros animales de la Edad de Hielo

Durante las excavaciones más recientes, los investigadores recuperaron alrededor de 300 fósiles de animales que quedaron atrapados en el asfalto hace miles de años. Entre ejemplares identificados se encuentran restos de lobos gigantes perezosos terrestres de enormes dimensiones, aves y reptiles. También aparecieron huesos de roedores y murciélagos, además de restos de grandes depredadores que habitaron el territorio durante el Pleistoceno.

El registro fósil de Talara también incluye animales como jaguares gigantes, pumas, felinos dientes de sable y armadillos gigantes. La colección resulta especialmente importante porque incorpora especies pequeñas que permiten reconstruir aspectos del ambiente que no siempre pueden conocerse a partir de los grandes esqueletos.

Cómo quedaron atrapados los animales bajo el alquitrán y por qué sus fósiles se conservaron durante 15,000 años

Las acumulaciones de alquitrán se formaron cuando el petróleo subterráneo llegó a la superficie a través de grietas del terreno. Con el paso del tiempo, sus componentes más livianos se evaporaron y dejaron una sustancia especia y pegajosa: el asfalto natural.

Los animales que se acercaban podían quedar inmovilizados al pisarlo, mientras que los depredadores que intentaban alimentarse de ellos también corrían el riesgo de quedar atrapados.

Este mecanismo permitió que numerosos restos animales quedaran cubiertos por el asfalto y los sedimentos, donde pudieron conservarse durante miles de años. Los fósiles aportaron información sobre los cambios ambientales de la región, aunque actualmente Talara es una zona extremadamente árida, los restos de aves acuáticas, anfibios y otros animales indican que durante la última Edad de Hielo existieron humedales y sectores con vegetación.