El trámite permite obtener un número de nueve dígitos para presentar declaraciones de impuestos federales.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos mantiene un trámite destinado a determinados extranjeros que no tienen Número de Seguro Social (SSN) y necesitan cumplir con sus obligaciones tributarias. Se trata del formulario W-7, que permite solicitar el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), un código de nueve dígitos utilizado para presentar declaraciones de impuestos federales y realizar gestiones fiscales.

El requisito alcanza a personas que deben declarar ingresos en el país, pero no reúnen las condiciones para obtener un Seguro Social.

Para obtener el ITIN, deben completar el formulario W-7, acreditar su identidad y presentar la documentación exigida por el organismo ya que no contar con este número puede generar inconvenientes para quienes están obligados a declarar impuestos o buscan acceder a determinados beneficios tributarios.

Qué extranjeros deben completar el formulario W-7 para obtener un ITIN

El IRS permite obtener el código de nueve dígitos destinado únicamente a cuestiones tributarias federales mediante el formulario W-7. Según explica la entidad en su sitio oficial, entre las personas que pueden necesitar este número se encuentran:

Extranjeros no residentes : cuando deben presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos o reclamar determinados beneficios previstos en convenios tributarios.

Extranjeros residentes a efectos fiscales : quienes deben declarar sus ingresos en el país, pero no son elegibles para obtener un SSN.

Cónyuges y dependientes : de ciudadanos estadounidenses o residentes, cuando necesitan el número para acceder a un beneficio tributario permitido o presentar su propia declaración.

Estudiantes, profesores e investigadores extranjeros: que deben presentar declaraciones fiscales o cumplen alguna de las excepciones contempladas por el organismo.

El IRS también aclara que la condición de residente fiscal no equivale a tener residencia migratoria permanente.

El IRS mantiene este requisito para determinados contribuyentes extranjeros que necesitan un número de identificación tributaria. Chat GPT

Qué pasa si no presentan el formulario W-7 y cómo pueden solicitar el ITIN ante el IRS

Los extranjeros que necesitan un ITIN para cumplir con sus obligaciones fiscales deben presentar el formulario W-7 ante el IRS. Si no realizan el trámite cuando corresponde, pueden tener dificultades para procesar correctamente sus declaraciones de impuestos y acceder a determinados beneficios tributarios.

El organismo advierte que la fecha de asignación del ITIN puede influir en la posibilidad de reclamar créditos como el Crédito Tributario por Hijos, el Crédito de Otros Dependientes y el Crédito Tributario de la Oportunidad Estadounidense.

Para obtener el número, los solicitantes deben seguir estos pasos:

Completar el formulario W-7 : deben indicar si solicitan un ITIN por primera vez o si necesitan renovar uno vencido.

Presentar una declaración de impuestos : generalmente, deben adjuntar una declaración federal de impuestos sobre los ingresos, pero existen excepciones para ciertas situaciones.

Acreditar su identidad : deben presentar documentos que demuestren su identidad y condición de extranjero. El pasaporte vigente es el único documento que, por sí solo, acredita ambos requisitos.

Enviar la solicitud: pueden hacerlo por correo postal, acudir a un Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS con servicios ITIN o recurrir a un agente tramitador automatizado.

El IRS recomienda presentar la solicitud antes de la fecha límite correspondiente a la declaración de impuestos. Si se cumplen los requisitos, el organismo estima un plazo de siete semanas para notificar el resultado, aunque durante la temporada de impuestos o cuando el trámite se realiza desde el extranjero, la espera puede extenderse entre nueve y once semanas.