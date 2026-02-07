El ciclo lectivo 2026-2027 tendrá tres nuevas modalidades virtuales en el Distrito Escolar Independiente de Cypress-Fairbanks (CFISD) de Texas, cuya fecha final de inscripción está pautada para el 16 de febrero. Esto se da en respuesta a la Ley del Senado 569, que permite a las distintas jurisdicciones educativas obtener financiamiento destinado a estudiantes que participen en programas virtuales. Durante el período 2024-2025, un total de 1,112 estudiantes participaron bajo esta modalidad en el distrito y, en esa misma línea, las autoridades indicaron que el nuevo programa atenderá la demanda creciente de la comunidad y se lanzará, inicialmente, para cursos limitados de primaria y preparatoria, aunque tiene posibilidad de expansión. El programa de manera integral se nombró "CDISD Virtual Pathways" y constará de tres modalidades, destinadas a distintos niveles de educación: CFISD Virtual Academy, CFISD Flex Learning y CFISD Supplemental Courses. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las diferentes propuestas estarán distribuidas de la siguiente manera Este programa estará dentro de las escuelas CFISD y se destinará a actividades extracurriculares y de la UIL Estará disponible para Estará disponible para Estará disponible para “Las familias interesadas en cualquiera de los Virtual Pathways pueden completar el Formulario Inicial de Consulta de Virtual Pathways, disponible en virtual.cfisd.net”, se indicó.