El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) anunció a través de su sitio web oficial que, debido a un error en sus sistemas, aproximadamente el 1,5% de poseedores de licencias de conducir Real ID deberán actualizar su carnet. Atender a esta medida es esencial para que el documento garantice el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos por la Real ID. Según lo indicado por las autoridades, aproximadamente 325,000 personas tendrán que corregir sus licencias de conducir debido a un error en las fechas de caducidad. El DMV se encargará de ponerse en contacto una por una con las personas afectadas por la medida y de brindar instrucciones sobre los pasos a seguir. “Revisamos proactivamente nuestros registros, identificamos un problema de sistema heredado de 2006 y estamos notificando a los clientes afectados con directrices claras sobre cómo mantener una credencial válida emitida por California”, afirmó Steve Gordon, director del DMV. No, las autoridades indicaron que el proceso se realizará de manera agilizada y que se eximirá al portador de la licencia de cualquier tasa asociada. Si bien el DMV se está comunicando con los conductores para informar sobre este error y comunicar los pasos a seguir, las autoridades advierten sobre las acciones que jamás ocurrirán durante estas llamadas si son oficiales. “El DMV no te llamará, enviará mensajes de texto ni correos electrónicos para pedirte tu información personal o el pago para solucionar este problema. Si necesita verificar la acción en el DMV, por favor llame al 1-800-777-0133″, indican las autoridades.