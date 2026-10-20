En esta noticia Cuándo comenzará el receso de invierno en Estados Unidos

Con el fin de año a la vista, las familias en Estados Unidos empiezan a organizar el receso de invierno escolar, esas semanas de descanso que cortan el ciclo entre diciembre y enero. A diferencia de otros países, no hay un calendario único: cada distrito escolar fija sus propias fechas, así que los días de vacaciones cambian según la ciudad.

A continuación, cuándo arranca el receso de invierno 2026-2027 y cuándo se vuelve a clases en cuatro de los distritos más grandes y con mayor población hispana del país.

Cuándo comenzará el receso de invierno en Estados Unidos

Miami (Miami-Dade County Public Schools)

En el condado de Miami-Dade, el receso de invierno irá del lunes 21 de diciembre de 2026 al viernes 1 de enero de 2027. El viernes 18 de diciembre también será un día sin clases para los estudiantes, de modo que el descanso arrancará, en la práctica, un poco antes. El regreso a las aulas está previsto para los primeros días de enero, el lunes 4.

Nueva York (NYC Public Schools)

El distrito de la ciudad de Nueva York, el más grande del país, tendrá un receso algo más corto: del jueves 24 de diciembre de 2026 al viernes 1 de enero de 2027. Los estudiantes volverán a clase el lunes 4 de enero de 2027. Es una de las pocas fechas que figura directamente en el calendario oficial del Departamento de Educación de la ciudad.

Las escuelas de Miami, Nueva York, Los Ángeles y Houston comenzarán el receso de invierno en diciembre de 2026. Fuente: Shutterstock Who is Danny

Los Ángeles (LAUSD)

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es el que ofrece el descanso más largo de los cuatro. Su receso de invierno se extenderá desde el lunes 21 de diciembre de 2026 hasta el viernes 8 de enero de 2027, y las clases se retomarán el lunes 11 de enero, cuando arranca el segundo semestre. En total, casi tres semanas de vacaciones, una semana más que en las otras ciudades.

Houston (Houston ISD)

En el distrito de Houston, el más grande de Texas, el receso de invierno correrá del lunes 21 de diciembre de 2026 al viernes 1 de enero de 2027. El regreso se dará a comienzos de enero: el martes 5 es el día en que volverán los estudiantes (con el lunes 4 reservado, en principio, a actividades del personal docente).