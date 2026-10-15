La medida alcanzó a más de 760.000 personas y podría permitir recuperar alrededor de US$2.200 millones en subsidios federales.

El Gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de aproximadamente 315.000 inscripciones no autorizadas a seguros médicos, que involucran a más de 760.000 personas. La medida forma parte de una iniciativa para combatir el fraude y las irregularidades en el sistema federal de cobertura médica.

Según informaron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), las cancelaciones se realizaron en el mercado federal de seguros médicos y se espera que permitan recuperar alrededor de US$2.200 millones en subsidios financiados con fondos públicos.

¿Por qué Estados Unidos canceló 315.000 inscripciones a seguros médicos?

De acuerdo con CMS, las cancelaciones corresponden a inscripciones que no contaban con la autorización correspondiente.

La agencia explicó que su estrategia busca prevenir nuevas inscripciones fraudulentas o indebidas, eliminar las que ya fueron identificadas como no autorizadas y fortalecer la supervisión de los agentes e intermediarios que participan en el mercado de seguros.

Además, CMS continuará trabajando con las compañías aseguradoras para investigar posibles irregularidades y cancelar las inscripciones cuando se confirme que no fueron autorizadas.

¿Qué nuevas medidas anunció el Gobierno de Estados Unidos?

Como parte de los controles, CMS anunció nuevas exigencias para los agentes e intermediarios que gestionan solicitudes de cobertura médica.

Entre las principales medidas se encuentran:

Exigir una nueva verificación de identidad mediante Login.gov o ID.me.

Solicitar datos verificables, como el número de Seguro Social o documentos migratorios, en las solicitudes gestionadas por intermediarios, con excepción de los recién nacidos.

Impedir que se agreguen agentes a solicitudes que los usuarios deben completar por su cuenta en HealthCare.gov.

Exigir una autorización electrónica del consumidor antes de que un intermediario pueda actuar en su nombre.

La agencia también informó que, desde enero de 2026 emitió avisos de terminación a más de 200 agentes e intermediarios por incumplimientos.

Asimismo, anunció una suspensión temporal de nuevas inscripciones de agentes e intermediarios para el período 2027 cuando no cuenten con un acuerdo activo correspondiente a 2026.