Una factura impaga puede poner en riesgo la cobertura de Medicare de determinados beneficiarios.

Medicare cuenta con un sistema de facturación para determinados beneficiarios que deben pagar sus primas directamente, en lugar de tenerlas descontadas de sus beneficiarios del Seguro Social. Si no abonan los importes adecuados dentro del plazo establecido, pueden poner en riesgo su cobertura médica.

La factura, conocida como CMS-500, correspondiente a quienes deben pagar directamente las primas de la Parte A o la Parte B, así como determinados ajustes mensuales relacionados a los ingresos. Medicare establece fechas de vencimiento y procedimientos específicos para los beneficiarios que acumulan pagos pendientes.

La agencia explica cuándo deben pagarse esta factura, qué ocurre si el importe queda pendiente y en qué circunstancias puede finalizar la cobertura.

¿Cuál es la factura de Medicare que deben pagar los adultos mayores para conservar la cobertura?

La factura que puede poner en riesgo la cobertura de los beneficiarios en la Factura de la prima de Medicare (CMS-500), un documento que la agencia envía a las personas que deben pagar directamente determinadas primas del programa. Según explica Medicare en su sitio oficial, la factura CMS-500 está destinada a quienes pagan directamente las primas de la Parte A o la Parte B, así como a quienes deben abonar el ajuste mensual relacionado con los ingresos (IRMAA) de la Parte D. Además, puede incluir el IRMAA de la Parte B, si corresponde.

La mayoría de los beneficiarios no recibe esta factura, ya que las primas se descuentan automáticamente de sus beneficios del Seguro Social o de la Junta de Retiro Ferroviario. Quienes sí deben abonarla reciben el documento alrededor del día 10 de cada mes.

Si acumulan una deuda y no abonan el total antes de la fecha límite indicada, pueden perder la cobertura. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dicha factura puede incluir el importe correspondiente al mes siguiente y, en determinadas circunstancias, saldos pendientes de períodos anteriores.

¿Cuándo vence el plazo para pagar la factura de Medicare y evitar que cancelen el seguro?

De acuerdo con Medicare, las facturas de las primas vencen el día 25 de cada mes. Para que el pago se considere puntual, la agencia debe recibirlo antes de la fecha de vencimiento indicada en el documento, es por eso que recomienda al menos cinco días hábiles antes, especialmente cuando se envía por correo.

En este sentido, la secuencia es la siguiente: