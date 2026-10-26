Los requisitos cambian según el lugar y pueden incluir pruebas de emisiones contaminantes y revisiones de seguridad.

Los conductores de Estados Unidos deben verificar si su estado exige una inspección vehicular para renovar el registro del automóvil o transferir su propiedad.

En lugares como Nueva York y Pennsylvania existen controles periódicos de seguridad, mientras que California exige pruebas de emociones para ciertos vehículos y trámites. No cumplir puede impedir completar la renovación de la matrícula.

Qué revisan en la inspección vehicular

Los controles dependen de las normas de cada estado. Las inspecciones de seguridad pueden incluir los frenos, las luces, los neumáticos, la dirección, los cinturones de seguridad, los limpiaparabrisas y otros componentes que influyen el funcionamiento del vehículo.

En el caso de las pruebas de emisiones, conocidas como Smog Check, se comprueba que el automóvil cumpla con los estándares ambientales correspondientes. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica que los vehículos que queman combustible emiten contaminantes que contribuyen a la formación de smog. También advierte que estos agentes incluyen “óxidos de nitrógeno, gases orgánicos distintos del metano, monóxido de carbono, partículas y formaldehído”.

Qué estados exigen inspecciones de seguridad o pruebas de emisiones

Las obligaciones no son iguales en todo el país. Estos son algunos ejemplos:

Nueva York

Exige que los vehículos registrados en el estado pasen una inspección al menos cada 12 meses. En autos y camionetas ligeras, la revisión de seguridad incluye frenos, cinturones de seguridad, dirección, suspensión, neumáticos, luces, parabrisas, limpiaparabrisas, bocina, espejos y posibles fugas de combustible.

La mayoría de estos automóviles también debe superar una prueba de emisiones. Según el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV), ambas revisiones se realizan al mismo tiempo y los vehículos que no aprueban el control de emisiones pueden quedar impedido al renovar su matrícula.

La prueba de emisiones depende de las características del vehículo. Por ejemplo, la mayoría de los automóviles a gasolina fabricados desde 1996 y los diésel de 1997 en adelante, con un peso bruto inferior a 8.501 libras, están sujetos a una revisión del sistema de diagnóstico a bordo (OBDII).

Pensilvania

Exige inspecciones periódicas de seguridad en estaciones autorizadas por el Departamento de Transporte estatal (PennDOT). Estas revisiones buscan comprobar que los vehículos cumplan con los requisitos de funcionamiento seguro. Además, las pruebas de emisiones son obligatorias en ciertas regiones, entre ellas las áreas de Pittsburgh y Filadelfia, así como otras zonas designadas por el programa.

Por eso, la obligación de realizar ambos controles depende del lugar donde esté registrado el vehículo. Las tarifas de inspección no incluyen el costo de las reparaciones necesarias para corregir los defectos detectados.

Los conductores cuyos autos no pasen los controles no recibirán las pegatinas para el parabrisas, sin contar que estarán conduciendo de manera ilegal una vez vencido el plazo actual.

Carolina del Norte

Requiere una inspección de seguridad anual para matricular un vehículo o renovar su registro. El control debe realizarse dentro de los 90 días anteriores al vencimiento de la matrícula. Además, los vehículos registrados en 19 condados deben superar una prueba de emisiones que se efectúa junto con la inspección de seguridad.

El costo publicado para la inspección combinada es de US$30, mientras que la revisión de seguridad por sí sola cuesta US$13,60. Si el conductor no cumple con la inspección dentro del plazo correspondiente, el registro del vehículo puede quedar bloqueado hasta que complete el trámite.

Los requisitos cambian según el lugar y pueden incluir pruebas de emisiones contaminantes y revisiones de seguridad. Shutterstock

California

Exige pruebas de emisiones a determinados vehículos para renovar el registro, transferir la propiedad o completar una matriculación inicial, según el caso. En general, están incluidos los automóviles a gasolina, híbridos y de combustibles alternativos de los modelos 1976 en adelante, así como los diésel de 1998 en adelante, con excepciones específicas.

La Oficina de Reparación Automotriz (BAR) establece que la revisión de emisiones suele requerirse cada dos años para renovar la matrícula cuando el vehículo está sujeto a esa obligación. El organismo también señala que los modelos a gasolina, híbridos y de combustibles alternativos de ocho años o menos están exentos de la prueba para la renovación, aunque deben pagar una tarifa de control de emisiones; y que rigen excepciones para vehículos eléctricos.

California exige además una revisión de emisiones en ciertas transferencias de propiedad y al registrar por primera vez vehículos procedentes de otros estados.

Quienes no aprueben, recibirán un informe detallado con los componentes o emisiones que fallaron y además no se enviará la certificación de renovación al DMV.

Qué pasa si el auto no aprueba la inspección

Si un auto no supera una prueba de emisiones, el propietario debe revisar el informe, realizar las reparaciones necesarias y finalmente solicitar una nueva inspección. En California, la BAR explica que el informe identifica el resultado y los problemas detectados, y aconseja conservar una copia para los registros personales.

No aprobar puede retrasar o impedir la renovación del registro si el trámite exige una certificación válida. Sin embargo, no quiere decir que todos los estados cancelen automáticamente la placa por cualquier defecto: las consecuencias dependen de la normativa local y del tipo de inspección.