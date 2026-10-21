Hasta cuándo se puede cambiar de plan y cuándo comienza la nueva cobertura.

El 15 de octubre comenzó el período de Inscripción Abierta de Medicare, durante el cual los beneficiarios pueden realizar cambios en su cobertura.

Este plazo no debe confundirse con el período general de inscripción , que se extiende del 1 de enero al 31 de marzo de cada año y está destinado a quienes no se inscribieron en las Partes A o B durante los períodos anteriores y cumplen los requisitos correspondientes.

Sin embargo, los cambios solicitados durante el período de Inscripción Abierta no entran en vigor de inmediato, sino que comienzan a aplicarse en 2027.

¿Qué cambios se pueden realizar y hasta cuándo hay tiempo?

Los beneficiarios tienen tiempo hasta el lunes 7 de diciembre de 2026 para revisar su cobertura actual y solicitar cambios en sus planes de salud y de medicamentos.

Esta es la fecha límite para que los planes reciban las solicitudes de cambio.

De acuerdo al sitio web oficial de Medicare, las modificaciones que pueden realizarse dependen del tipo de cobertura que tenga cada beneficiario:

Cambiar de plan Medicare Advantage: unirse, darse de baja o cambiar a otro plan con o sin cobertura de medicamentos de Medicare Parte C.

Cambiar de plan de medicamentos: unirse, cancelar o cambiar a otro plan Medicare de medicamentos si está en Medicare Original.

Cambiar la forma en la que se obtiene la cobertura: cambiar de Medicare Original a un plan de Medicare Advantage o viceversa.

Quienes decidan regresar a Medicare Original pueden necesitar contratar un plan de medicamentos por separado. También pueden considerar una póliza suplementaria Medigap, consulte aquí las condiciones.

Los beneficiarios tienen tiempo hasta el lunes 7 de diciembre de 2026 para revisar su cobertura actual y solicitar cambios en sus planes de salud y de medicamentos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿A partir de cuándo entran en vigencia estos cambios?

Los cambios solicitados durante el período de Inscripción Abierta de este año entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, independientemente de la fecha en que se haya presentado la solicitud.

Por lo tanto, los beneficiarios continuarán con su cobertura actual hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, y comenzarán a utilizar la nueva cobertura a partir del primer día de 2027, siempre que la inscripción se haya procesado correctamente.