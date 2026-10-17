Montaje con ChatGPT | El Cronista USA

Este feriado modifica los pagos del Seguro Social y afecta al funcionamiento de establecimientos de gestión federal.

El miércoles 11 de noviembre de 2026 es un feriado federal contemplado en el calendario oficial de Estados Unidos. Durante la jornada, numerosas oficinas gubernamentales y establecimientos permanecerán cerrados.

La fecha también afecta al Calendario de Pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) que distribuye los pagos de acuerdo a las fechas de nacimiento cada miércoles.

¿Qué se conmemora el miércoles 11 de noviembre en Estados Unidos?

Durante este día se conmemora el Día de los Veteranos, un feriado federal que homenajea a las personas que prestaron servicio en las Fuerzas Armadas del país.

La fecha coincide con el aniversario del armisticio que puso fin a los principales enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918.

En un principio, la conmemoración se concebía con el nombre “Día del Armisticio”, pero en 1954 pasí a denominarse Día de los Veteranos para homenajear a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.

Se diferencia del Memorial Day, que conmemora a los fallecidos durante el servicio, porque el Veterans Day homenajea también a quienes siguen con vida.

La fecha también afecta al Calendario de Pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) que distribuye los pagos de acuerdo a las fechas de nacimiento cada miércoles. Shutterstock | Magnific

¿Qué sucede con los pagos del seguro social para los nacidos del 1 al 10?

La SSA establece que los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes reciben sus pagos el segundo miércoles. No obstante, en noviembre esta fecha coincide con el Día de los Veteranos, por lo que los pagos se adelantarán al martes 10 de noviembre.

De acuerdo a la SSA, cuando una fecha de pago coincide con un sábado, domingo o feriado federal, los beneficios se entregan el día hábil anterior.

¿Qué establecimientos permanecerán cerrados?

Debido al alcance feredal de la fecha, distintos organismos permanecerán cerrados y suspenderán sus actividades habituales:

Oficinas del Gobierno federal: permanecerán cerradas las dependencias administrativas no esenciales.

Administración del Seguro Social (SSA): sus oficinas de atención presencial estarán cerradas durante toda la jornada.

Servicio Postal de Estados Unidos (USPS): las oficinas postales estarán cerradas y no se realizarán entregas regulares de correspondencia.

Bancos : las operaciones bancarias sujetas al calendario de feriados de la Reserva Federal estarán suspendidas. Las sucursales pueden tener horarios diferentes según la entidad.

Escuelas y establecimientos educativos: algunos distritos escolares suspenderán las clases, dependiendo de sus calendarios.

Oficinas estatales y municipales: algunas dependencias también podrían permanecer cerradas, según las disposiciones de cada jurisdicción.

Por su parte, los supermercados, restaurantes, centros comerciales y otros negocios privados podrán continuar funcionando con normalidad o aplicar horarios especiales.