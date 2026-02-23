El próximo lunes 2 de marzo se conmemora el Día de la Independencia de Texas, una fecha histórica que recuerda la declaración firmada en 1836. La jornada figura en el calendario oficial del estado y puede impactar en la actividad escolar y administrativa. La celebración está reconocida por la legislación texana y forma parte de las fechas conmemorativas oficiales. Sin embargo, su aplicación no implica automáticamente el cierre total de instituciones en todo el territorio. El Texas Independence Day está contemplado dentro de los días festivos estatales. Esto habilita a dependencias públicas a observar la fecha como jornada no laborable. En el caso de las escuelas públicas, la suspensión de clases depende del calendario aprobado por cada distrito escolar. Algunos pueden otorgar día libre a estudiantes y docentes, mientras otros mantienen actividades normales o realizan actos conmemorativos. Por esa razón, no existe una orden general que obligue a cerrar todos los establecimientos educativos del estado en la misma medida. Cuando se trata de una fecha oficial reconocida por el estado, las agencias gubernamentales pueden optar por cerrar o reducir servicios. En cambio, en el sector privado la decisión queda en manos de cada empleador. Esto significa que la jornada puede traducirse en descanso para parte del personal estatal y eventualmente para algunos estudiantes, pero no garantiza una paralización total de actividades en Texas. El funcionamiento de comercios y oficinas está sujeto a decisiones empresariales y a políticas internas. No existe una obligación general de cierre para el sector privado, pero en jornadas festivas suelen verse afectadas distintas actividades.