La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas. En este sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los inmigrantes provenientes de un país. Esta medida ya está vigente. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ha confirmado que todos los inmigrantes provenientes de Birmania dejaron de estar protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y serán deportados de inmediato por las autoridades migratorias. Los birmanos han perdido su estatus migratorio y deberán buscar vías alternativas para permanecer en el país de manera legal. La expiración está efectiva desde el 26 de enero de 2026. Los beneficiarios del TPS provenientes de Birmania pueden explorar una serie de alternativas para regularizar su estatus legal en Estados Unidos. Entre las opciones más viables, las autoridades recomiendan a los extranjeros verificar si cumplen con los requisitos para otra categoría de visa, residencia permanente o asilo. Las autoridades recomiendan buscar la asesoría de un abogado especializado, dado que cada situación es única y la legislación puede ser complicada.