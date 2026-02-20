El Servicio de Impuestos Internos (IRS) indica en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que los funcionarios de impuestos tienen potestad de visitar el hogar de un contribuyente con el objetivo de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Cuando se decida que debe concretarse una visita, la agencia se comunicará con el tributante para notificar esta acción y coordinarla en conjunto. Sin embargo, si no se responde a los llamados en tiempo y forma, la agencia llevará a cabo la visita al domicilio de todas formas. De acuerdo con lo indicado por la agencia, los funcionarios de ingresos son empleados civiles que pueden intervenir de manera directa en el proceso de cobro de los contribuyentes “El agente envía la Carta 725-B o te llama para concertar una visita. Para confirmar tu cita, llama al número de teléfono que aparece en tu carta”, se indica. En caso de no responder, se enviarán reiteradas notificaciones, pero si la falta de contacto persiste, la visita se realizará de todas formas. En este procedimiento, se profundizará sobre sobre declaraciones e impuestos adeudados y, en caso de que existan obligaciones pendientes, se podrá pagar al funcionario en el momento, aunque también se dará la opción de realizar la operación online La agencia especifica que, si un agente del IRS realiza una visita sin aviso, el contribuyente puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que efectivamente trabaja para el organismo.