La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio logró captar en imagen este momento del día en el planeta vecino.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) reveló las imágenes captadas por el rover Curiosity que muestran cómo es el amanecer en Marte.

Se tomaron seis imágenes individuales que se unieron para formar una panorámica tras ser enviadas a la tierra. De acuerdo a la NASA, estas fueron procesadas sin el balance de blancos que se suele agregar con el objetivo de preservar la apariencia del amanecer, siendo una postal poco usual de ver que parece sacada de una película.

¿Cómo fue el amanecer en Marte, según las fotos de la NASA?

Las fotografías fueron tomadas el 11 de agosto de 2026 a las 8:30 de la mañana durante el día marciano número 4.982 y publicadas finalmente por la agencia federal el 6 de octubre.

Las imágenes capturadas por cámara Mastcam de Curiosity muestran tonalidades azuladas en el primer plano y formaciones rocosas iluminadas por la luz de la mañana.

Entre las estructuras fotografiadas se encuentras los yardangs, formaciones rocosas moldeadas por la erosión de viento. Se extienden aproximadamente 16 kilómetros por la región noroeste del monte Sharp, una montaña de cinco kilómetros de altura.

Los científicos todavía investigan cómo se originaron estas estructuras. Una de las hipótesis es que parte del material que las compone provenga de cenizas depositadas durante antiguas erupciones volcánicas.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) reveló las imágenes captadas por el rover Curiosity que muestran cómo es el amanecer en Marte. NASA.gov

Lo que hay que saber sobre el rover Curiosity

El Curiosity es un vehículo robótico de exploración de la NASA que llegó a Marte en agosto de 2012 y comenzó a investigar el cráter Gale. Su misión principal es estudiar la geología y el clima del planeta para determinar si alguna vez existieron condiciones favorables para la vida microbiana.

Desde el 2014, el rover asciende por el monte Sharp, que tiene distintas capas de roca que conservan información sobre diferentes periodos de la historia marciana.

Entre los principales datos de su misión se destacan: