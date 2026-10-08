El trayecto atraviesa una zona montañosa del oeste de Estados Unidos.

Una ruta aérea de Estados Unidos quedó en el puesto 10 entre las más turbulentas del mundo, de acuerdo con el ranking de 2025 elaborado por Turbli.

El recorrido también ocupa el primer lugar entre las rutas de Norteamérica analizadas por el sitio especializado en turbulencia aérea. La clasificación incluyó cerca de 10.000 rutas que conectan los 550 aeropuertos más grandes del mundo y tomó como referencia los registros de las trayectorias de vuelo disponibles durante el año pasado.

¿Cuál es la ruta aérea más turbulenta de Estados Unidos?

La ruta Denver (DEN) - Jackson (JAC) es la conexión estadounidense que encabeza el listado de las rutas norteamericanas con mayor turbulencia promedio durante 2025.

El trayecto une el Aeropuerto Internacional de Denver (DEN), en Colorado, con el Aeropuerto de Jackson Hole (JAC), en Wyoming. Según los datos, la ruta tiene una extensión de 653 kilómetros y registra una turbulencia promedio de 18,18 EDR .

A nivel global, el recorrido se ubicó en el décimo puesto, detrás de rutas de Sudamérica y Asia que presentaron valores superiores.

Otras rutas norteamericanas con mayor turbulencia

El listado continental quedó encabezado por:

Denver (DEN) - Jackson (JAC): 18,18 EDR.

Albuquerque (ABQ) - Denver (DEN): 18,18 EDR.

Jackson (JAC) - Salt Lake City (SLC): 17,676 EDR.

Denver (DEN) - Salt Lake City (SLC): 17,538 EDR.

Bozeman (BZN) - Denver (DEN): 17,221 EDR.

Esto significa que las primeras posiciones norteamericanas están concentradas principalmente en conexiones que involucran aeropuertos del oeste estadounidense. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo miden la turbulencia de los vuelos?

Turbli utiliza la tasa de disipación de remolinos, conocida como EDR por sus siglas en inglés, para expresar la intensidad de la turbulencia.

La plataforma explica que aproximadamente 10.000 rutas fueron clasificadas a partir de las conexiones entre los 550 aeropuertos más grandes del mundo. Para realizar el análisis, utilizó su archivo de pronósticos de turbulencia y evaluó las condiciones a lo largo de las trayectorias de vuelo disponibles registradas durante el año.

La plataforma también estableció diferentes rangos para clasificar la intensidad: “light (0-20), moderate (20-40), mod-sev (40-60), severe (60-80) and extreme (80-100)”.

¿Cuál es la ruta aérea más turbulenta del mundo?

El primer lugar del ranking correspondió al trayecto entre Mendoza (MDZ) y Santiago (SCL), con una turbulencia promedio de 22,983 EDR.