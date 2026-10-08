Tanto Voyager 1 como Voyager 2 llevan a bordo esta "cápsula del tiempo" y una bandera de Estados Unidos.

En 1977 la NASA realizó uno de los intentos más importantes de la historia para corroborar la existencia de vida extraterrestre: lanzaron una suerte de “capsula del tiempo” al universo para entregar a la vida alienígena -si la hubiera- un disco con instrucciones de uso precisas que les explicara cómo somos los humanos y dónde estamos ubicados.

A bordo de las misiones Voyager 1 y 2 -diseñadas para explorar los planetas que se encuentran fuera del sistema solar- viaja un disco dorado con una selección curada de imágenes, sonidos y datos para localizar la Tierra. A 49 años del lanzamiento de estas sondas, la misión continua activa y rastreable.

Cómo es la “cápsula del tiempo” que viaja por el espacio desde 1977

De acuerdo con la información oficial compartida por la NASA, la cápsula de tiempo se envió en formato de disco, construido sobre cobre bañado en oro.

Su portada está recubierta por un material que tiene una vida útil promedio de 4.468 millones de años: uranio-238 de extrema pureza. Además, está grabado con la inscripción “To the makers of music – all worlds, all times” (A los creadores de música: de todos los mundos y de todos los tiempos).

Así luce el disco de oro enviado al espacio en 1977 por la NASA. NASA/JPL-Caltech

Previendo que esta cápsula sea encontrada eventualmente por extraterrestres, adjuntaron en la tapa instrucciones técnicas y precisas de cómo utilizar el disco, cómo ubicar nuestro planeta y se utilizaron materiales para permitirles calcular hace cuanto tiempo que el disco se encuentra viajando por el espacio.

Qué se incluyó en esta cápsula del tiempo que envío la NASA

El contenido enviado incluyó 115 imágenes (algunas de ellas se pueden visualizar cliqueando aquí) que ilustran anatomía humana, paisajes naturales, animales, instituciones culturales, avances tecnológicos, entre muchas otras cosas.

Además, se incorporaron sonidos naturales como el del agua, el viento, las ballenas, las aves y música de diferentes culturas. En el caso de Estados Unidos, se eligieron temas como Melancholy Blues interpretado por Louis Armstrong y Hot Seven; Navajo Indians, Night Chant por Willard Rhodes; Dark Was the Night por Blind Willie Johnson y Johnny B. Goode, por Chuck Berry.

La cápsula también incluye mensajes del entonces presidente de Estados Unidos Jimmy Carter y saludos en 55 idiomas.

“Los mensajes del disco fueron diseñados para permitir que posibles civilizaciones extraterrestres que interceptaran la nave millones de años después pudieran reconstruir algunas imágenes de la Tierra del siglo XX y de sus habitantes”, afirma el comunicado oficial de prensa lanzado el 1 de agosto de 1977.

John Casani, jefe del proyecto Voyager en 1977. Imagen tomada en Cabo Cañaveral, Florida, el 4 de agosto de 1977. NASA/JPL-Caltech

Voyager 1 y Voyager 2: qué se sabe de estas sondas

“Las sondas gemelas Voyager 1 y Voyager 2 son las únicas naves espaciales que han viajado fuera de la heliosfera, la burbuja de partículas y campos magnéticos generada por el Sol que nos protege”, afirma la agencia espacial. Hasta el momento, ningún otro objeto lanzado por la NASA llegó más lejos de lo que alcanzó Voyager 1.

Quienes quieran seguir esta misión y conocer donde se encuentran las naves, pueden hacerlo desde este link y las actualizaciones de su funcionamiento se consultan aquí.