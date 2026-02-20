En Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen a todas las personas que deseen abordar vuelos nacionales la presentación de una licencia de conducir o cualquier otro documento aceptable bajo los estándares fijados por la ley Real ID, que rige a nivel federal desde el 7 de mayo de 2025. En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene publicada en su sitio web la lista oficial de credenciales que se considerarán válidas para constatar la identidad previo al abordaje y especifica el período de vencimiento con el cual igual pueden utilizarse para este mismo fin. El principal motivo detrás de esta decisión es la seguridad. Todos los documentos avalados por la Ley Real ID comparten los mismos estándares al momento de su emisión, independientemente del estado que los otorgue. En este proceso destaca la aplicación de tecnología contra falsificación, la prevención del fraude interno y la utilización de pruebas documentales y registros para verificar la identidad de quien solicite el documento. TSA señala que los documentos enumerados a continuación pueden presentarse con un vencimiento de hasta 2 años También se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. En estos casos, será necesario pagar 45 dólares para utilizar TSA ConfirmID, un procedimiento de verificación alternativa que entrará en vigor el 1ro de febrero. Quienes no puedan constatar su identidad, no podrán abordar el vuelo.