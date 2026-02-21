La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales parte de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en un fallo 6-3 que impacta directamente sobre la política comercial federal. La decisión determina que el Poder Ejecutivo no tenía autoridad para aplicar estos gravámenes bajo esa norma, lo que convierte en inválidos impuestos que alcanzan hasta u$s 287.000 millones en 2025. El fallo no anula todos los aranceles vigentes, pero sí una porción sustancial aplicada durante la administración Trump. La resolución abre interrogantes clave para consumidores, empresas y mercados en Estados Unidos: quién pagó esos impuestos, si habrá reembolsos, qué ocurrirá con las demandas corporativas y cómo puede afectar esto a la economía, la inflación y la política de la Reserva Federal. La sentencia establece que los aranceles aplicados bajo la IEEPA son ilegales, lo que impacta sobre gravámenes que representaron aproximadamente u$s 287.000 millones en recaudación en 2025. Según datos de la Reserva Federal de Richmond, cerca del 90% de ese costo fue absorbido dentro de Estados Unidos. En términos prácticos: Esto significa que la mayor parte del impacto recayó en precios internos, afectando el costo de bienes importados y, por extensión, la inflación. Varias compañías ya iniciaron acciones legales o reclamos formales para recuperar los aranceles abonados. Entre ellas se encuentran Costco, Toyota, BYD, Goodyear Tire & Rubber y Alcoa. El alcance de los reembolsos dependerá de cómo evolucionen esos litigios en tribunales federales. El presidente ya anticipó que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel del 10% bajo la Sección 122, mecanismo que permite aplicar gravámenes de hasta 15% por un período limitado de 150 días. Esto introduce un factor de incertidumbre para empresas que evaluaban trasladar producción a Estados Unidos y para la política monetaria de la Reserva Federal.