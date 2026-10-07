La oferta permite ahorrar US$140 frente al valor comparable del televisor.

Best Buy lanzó una nueva oferta en televisores que permite conseguir un Smart TV 4K de 50 pulgadas por US$159,99. La promoción forma parte de Techtober, una serie de descuentos que la cadena mantiene durante octubre.

Se trata de un Insignia F50 Series LED 4K UHD Smart Fire TV, que aparece en la tienda con un ahorro de US$140, frente a un valor comparable de US$299,99.

Best Buy vende un Smart TV 4K de 50 pulgadas por US$159

El modelo del TV en promoción es NS-50F501NA26. Según la información publicada por la página oficial de Best Buy, cuenta con una pantalla LED y una resolución 4K Ultra HD de 2160p.

El sistema también incorpora HDR10, una tecnología que permite mejorar el nivel de detalle de los colores y el contraste de la imagen.

Además, funciona con Fire TV, por lo que permite acceder desde el televisor a diferentes aplicaciones de streaming.

Otra de sus características es la integración con Amazon Alexa, que permite utilizar funciones de control por voz.

Entre las principales características del Smart TV se encuentran:

Pantalla LED de 50 pulgadas.

Resolución 4K Ultra HD (2160p).

Compatibilidad con HDR10.

Sistema Fire TV.

Amazon Alexa integrado.

Acceso a aplicaciones y plataformas de streaming.

El modelo Insignia F50 incluye acceso a plataformas de streaming y tecnología HDR10. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto dura la oferta de Best Buy?

La tienda identifica la promoción como “Techtober Deal”. Sin embargo, en la publicación del modelo de 50 pulgadas no especifica una fecha exacta de finalización del descuento.

Por eso, quienes quieran aprovechar el precio deberán consultar su disponibilidad y el valor actualizado directamente en Best Buy, ya que las condiciones de la promoción pueden cambiar.