Walmart apunta a lograr una experiencia más sencilla y fluida de principio a fin.

“Nunca seremos los mismos. Toca para pagar en todas las tiendas AHORA”, así anunció Walmart la llegada absoluta de una nueva forma de pago en todos los supermercados de Estados Unidos.

Desde el pasado 24 de agosto, la corporación multinacional de tiendas empezó a implementar la opción de pago sin contacto en las tiendas Walmart y Sam’s Club.

El plan de implementación nacional en tiendas y clubes tenía fecha de finalización hacia finales de 2026, sin embargo, la compañía publicó hace unos días en su cuenta de Instagram que la opción ya estaba disponible en todas las tiendas.

¿Qué es Tap to Pay?

Tap to Pay ofrece a los clientes una forma práctica y sencilla de pagar en caja a través de métodos de pago sin contacto: abarca desde una tarjeta sin contacto hasta un teléfono o reloj inteligente (Apple Pay, Google Pay).

Los interesados pueden añadir sus tarjetas Walmart, Sam’s Club y OnePay, siempre y cuando cumplan los requisitos.

¿Walmart seguirá aceptando efectivo?

Sí, Walmart seguirá aceptando efectivo, tarjeta de crédito y Walmart Pay. Tap to Pay es una opción más de pago que se suma al catálogo.

En el caso de Sam’s Club sucede lo mismo. Además, los socios puede usar Scan & Go para escanear y pagar mientras compran.

¿Habrá Tap to Pay en las gasolineras?

Walmart asegura que hay planes de implementación en las gasolineras para mediados de 2027. Por el momento, la compañía no brindó más información al respecto.