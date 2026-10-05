Los ciudadanos de 42 países pueden tramitar esta autorización.

Miles de viajeros se ven en la obligación de tramitar una visa americana como requisito básico para poder viajar al puerto de entrada de Estados Unidos. Se trata de un documento clave que va sellado en el pasaporte y se gestiona mediante un proceso largo que contempla el propósito de viaje.

No obstante, contar con una visa no es necesario para todos los casos: el Programa de Exención de Visado o Visa Waiver Program (VWP) permite a los nacionales de los países miembros gestionar una autorización alternativa que cuesta 40.27 dólares y puede utilizarse para viajar a EE.UU. por hasta 90 días, siempre que el fin sea turismo o negocios.

Visa Waiver Program: qué es y cuáles son sus países miembros

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explica que este programa es administrado en consulta con el Departamento de Estado y ofrece estadías sin visa de hasta tres meses bajo los fines especificados anteriormente. A cambio, las naciones participantes deben brindar a ciudadanos y nacionales estadounidenses la igual posibilidad de viajar sin visado comercial o turístico por un período que se asemeje.

“Las personas elegibles que utilizan el VWP para viajar a Estados Unidos son evaluadas exhaustivamente antes de su salida hacia Estados Unidos, al llegar a los puertos de entrada estadounidenses y durante cualquier viaje aéreo posterior dentro de Estados Unidos ”, indican las autoridades.

La autorización ESTA tiene una vigencia máxima de dos años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué naciones forman parte del VWP

De acuerdo con la lista oficial, son 42 las naciones partícipes:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Para poder viajar, se exige que todos los solicitantes hayan tramitado su solicitud ESTA.

El permiso de 40 dólares que se usa para viajar a Estados Unidos: cómo tramitarlo

El sitio web oficial de la solicitud, administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indica que deben tramitar este permiso quienes:

Son ciudadanos de los países del programa

Actualmente no tienen visado vigente (quienes ya dispongan de una visa podrán directamente presentar este documento)

Planean viajar por 90 días o menos

Quieren tramitar una nueva solicitud para una persona o grupo

Para iniciar la solicitud se necesitará reunir la siguiente documentación:

Pasaporte válido de un país miembro del VWP

Foto del viajero

Dirección de correo electrónica válida

Dirección de la casa y número de teléfono

Teléfono y correo de emergencia para viajeros

Un método para abonar la solicitud de 40,27 dólares. Los métodos de pago incluyen MasterCard, VISA, American Express y PayPal.

El trámite puede iniciarse clicando aquí.

En caso de que sea necesario y aplique, puede que las autoridades requieran también:

Alias u otros nombres del viajero

Número de documento nacional o identificación personal

Número de identificación del viajero en Global Entry/NEXUS/SENTRI ID

Dirección y número de teléfono del empleador del viajero

Nombre, dirección y número de teléfono de contacto del viajero

“El sistema te proporcionará una respuesta automática y, antes de embarcar, un transportista verificará electrónicamente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que tienes una autorización de viaje aprobada en su archivo ”, se indica.

Este permiso tiene una validez máxima de dos años en los que pueden realizarse múltiples visitas, si el pasaporte de quien lo tramita vence antes, la autorización deja de ser válida en ese momento.