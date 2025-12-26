Estados Unidos confirmó que ya ejecutó “ataques perfectos” contra objetivos terroristas en Sokoto, Nigeria, en una operación militar coordinada con el gobierno local el jueves 25 de diciembre por la noche.

La acción fue presentada como un golpe de precisión contra células del Estado Islámico que operan en el noroeste del país africano , en un contexto de creciente inestabilidad regional y tensiones globales.

El anuncio reavivó el debate internacional sobre el riesgo de una escalada internacional, en un escenario marcado por múltiples frentes abiertos, uso de fuerza militar directa y una escalada retórica entre potencias. La intervención estadounidense se suma a operaciones recientes en Medio Oriente y refuerza la percepción de un endurecimiento de la política de seguridad de Washington.

¿Qué significan los “ataques perfectos” que lanzó Estados Unidos?

Según información oficial, los ataques perfectos de Estados Unidos consistieron en bombardeos de alta precisión contra campamentos y posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, realizados a pedido de las autoridades nigerianas . El objetivo fue eliminar a múltiples militantes sin desplegar tropas en tierra, utilizando inteligencia compartida y coordinación estratégica.

Fuentes militares indicaron que la operación apuntó a reducir la capacidad operativa de estos grupos armados, responsables de ataques contra civiles y fuerzas locales. Las autoridades estadounidenses destacaron que se trató de golpes selectivos, diseñados para minimizar daños colaterales y enviar un mensaje disuasivo a organizaciones extremistas activas en la región.

Fuente: EPA/EPA POOL SHAWN THEW / POOL

¿Por qué esta ofensiva eleva el temor a una Tercera Guerra Mundial?

El riesgo de una escalada internacional no surge solo por el ataque en sí, sino por el contexto global en el que se produce. Estados Unidos ya había ejecutado operaciones militares recientes en otros países y mantiene tensiones abiertas con múltiples actores internacionales, lo que alimenta la percepción de una escalada simultánea en distintos frentes.

En términos prácticos, analistas advierten que este tipo de acciones:

Amplían el involucramiento militar directo de potencias globales.

Incrementan la posibilidad de respuestas cruzadas o represalias indirectas.

conflictos regionales con Profundizancon impacto internacional

Aunque no implica un conflicto global inmediato, la sucesión de ataques, amenazas y operaciones coordinadas refuerza un escenario de mayor volatilidad geopolítica, seguido de cerca por gobiernos, mercados y organismos internacionales.