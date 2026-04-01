Un fenómeno astronómico excepcional está por ocurrir y promete dejar imágenes únicas en el mundo. El 12 de agosto de 2026, la Tierra será testigo de un eclipse solar total que destacará por su duración y espectacularidad, al punto de ser considerado uno de los más impactantes del siglo. Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en una zona específica del planeta. El eclipse del 12 de agosto de 2026 se destaca por su duración, que podría extenderse durante varios minutos en ciertas regiones. Esto se debe a una combinación de factores: El eclipse será visible en su totalidad en una franja específica del planeta, mientras que en otras regiones se observará de forma parcial. Las zonas con mejor visibilidad incluirán partes de: Mirar un eclipse solar sin protección puede causar daños graves en la vista. Por eso, es fundamental: