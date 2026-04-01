El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que castigará con impuestos extra a todas las parejas casadas que hayan postergado un trámite clave al momento de declarar sus ingresos. La agencia remarca que el estado civil al cierre del año fiscal define cómo deben presentar sus impuestos y hacerlo de otra forma puede derivar en pagos mayores o pérdida de beneficios fiscales. En ese marco, el organismo advierte que muchas parejas no actualizan correctamente su situación y terminan eligiendo un estatus con cargas fiscales más altas. Esto no solo impacta en el monto final a pagar, sino también en deducciones y créditos. El IRS establece que todas las parejas casadas deben definir correctamente su estatus fiscal antes de presentar la declaración. Las opciones principales son: Presentar de forma conjunta suele implicar una carga impositiva menor y acceso a una deducción estándar más alta. Por lo que, si una pareja posterga esta decisión o presenta incorrectamente su estatus, puede perder beneficios clave o terminar pagando más impuestos. Incluso en casos de matrimonio reciente, no hay un período mínimo: si la pareja estaba legalmente casada el último día del año fiscal, el IRS la considera casada para todo ese año. Ignorar este criterio o no ajustar el estatus a tiempo es uno de los errores más comunes que pueden derivar en penalizaciones. El impacto de no completar correctamente este trámite puede incluir desde una mayor carga tributaria hasta la pérdida de créditos fiscales o deducciones. Además, elegir mal el estatus puede activar revisiones o ajustes por parte del IRS si detecta inconsistencias en la declaración. Este estatus ofrece mejores tasas impositivas que la declaración individual. Por eso, el IRS recomienda revisar cuidadosamente la situación familiar antes de declarar, ya que una decisión incorrecta —o postergada— puede traducirse en costos adicionales evitables.