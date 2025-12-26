El Gobierno de Estados Unidos oficializó cambios clave en la visa de trabajo H-1B que alteran los criterios de elegibilidad y endurecen el acceso al programa para determinados perfiles. La modificación impacta de forma directa en quiénes tendrán más chances de obtener la visa americana .

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y apunta a proteger los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses. Para eso, se elimina el sistema de sorteo que regía hasta ahora.

El nuevo esquema comenzará a aplicarse en 2026 y tendrá impacto directo en el año fiscal 2027, con cambios relevantes tanto para los extranjeros que solicitan la visa como para los empleadores que la patrocinan.

¿En qué consiste el cambio definitivo de la visa americana?

El cambio definitivo de la visa americana reemplaza el sistema de selección aleatoria por un proceso ponderado, que prioriza a los solicitantes con mayores habilidades y mejores salarios. Según el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el esquema anterior facilitaba abusos.

La cantidad de visas no se modifica: se mantienen 65.000 cupos anuales y 20.000 adicionales para personas con títulos avanzados obtenidos en Estados Unidos. El cambio central es cómo se asignan esos cupos, a partir del 27 de febrero de 2026.

Medida nacional: Estados Unidos revocará la visa americana a todos los extranjeros que muestren este documento

¿Para quiénes será más difícil de conseguir la visa americana?

Con los nuevos criterios de elegibilidad, la visa americana será más difícil de conseguir para personas con menor nivel de especialización, ofertas salariales más bajas o empleadores que no puedan demostrar condiciones competitivas.

La reforma se complementa con otras exigencias, como el pago adicional de u$s 100.000 por visa que deben afrontar los empleadores. El Gobierno adelantó que continuará endureciendo el programa H-1B para reducir abusos y reforzar la protección del empleo local.