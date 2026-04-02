En el contexto de la escalada militar de Corea del Norte, la Agencia Central de Noticias del país dio a conocer que durante el fin de semana se llevó a cabo una prueba de motor de misil que consideró como un avance en su estrategia militar. Según se dio a conocer, la prueba forma parte del programa de escalada militar que sigue Corea del Norte, y sus objetivos incluyen modernizar los “medios de ataque estratégico” en un contexto de tensión no solo a nivel loca, sino también internacional. La prueba de motor que se realizó desde tierra usó un material compuesto principalmente con fibra de carbono. Según informó la agencia coreana, el empuje máximo del motor es de 2.500 kilotones, sobre los 1.971 reportados en la última prueba realizada en septiembre. Se pretende aumentar la potencia del motor con para poder insertar más ojivas nucleares dentro de un solo misil. La intención principal es poder superar las defensas de Estados Unidos, algo que en teoría aún no se ha logrado. Según lo que reportó la agencia de noticias de Corea, Kim Jong-Un afirma que la prueba de motor de misil más reciente fue “de gran importancia para situar la fuerza militar estratégica del país en el nivel más alto”. La potencia norcoreana ha tenido varios avances en los últimos años respecto a sus misiles balísticos y en cada uno demostró el alcance potencial de llegar a territorio norteamericano. No obstante, según expertos extranjeros Corea del Norte aún tiene varios obstáculos a nivel tecnológico para ganar la carrera armamentística. En principio, debe poder garantizar que sus ojivas sobrevivan durante a las condiciones del reingreso a la atmosfera.