Las autoridades de tránsito en Estados Unidos han incrementado los controles relacionados con la documentación y el estado de los vehículos. En Nueva York, es imperativo que los conductores cumplan con un requisito fundamental para poder circular legalmente. Quienes no efectúen este trámite dentro del plazo estipulado pueden enfrentar multas, sanciones y restricciones para circular. El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) informa que es imperativo que todos los vehículos registrados se sometan a una inspección anual que verifica: Es fundamental que los propietarios de vehículos cumplan con esta normativa para garantizar la seguridad en las vías y el correcto funcionamiento de los automóviles. La falta de cumplimiento puede resultar en sanciones y en la imposibilidad de renovar la licencia de conducir. La falta de una inspección anual aprobada puede conducir a: Conducir sin la inspección anual aprobada puede derivar en consecuencias significativas.