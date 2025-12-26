El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó los criterios que determinan quiénes no deberán declarar impuestos en 2026, en función de los ingresos obtenidos durante el año fiscal 2025. La obligación de presentar la declaración federal depende del nivel de ingresos, la edad y el estado civil del contribuyente.

Si bien el IRS aún no difundió la tabla final completa con los montos definitivos para la temporada 2026, el organismo ya estableció el mecanismo oficial de cálculo, basado en la deducción estándar y los ajustes por inflación.

¿Quiénes no deberán declarar impuestos ante el IRS en 2026?

No deberán declarar impuestos ante el IRS en 2026 quienes, durante el año fiscal 2025, hayan tenido ingresos totales menores al monto mínimo que fija el IRS según la edad y el estado civil, siempre que no se encuentren en situaciones especiales que obliguen a presentar la declaración.

En términos generales, el IRS aclara que sí se debe declarar si:

Los ingresos superan la deducción estándar vigente

Se obtuvieron más de u$s 400 por trabajo independiente

Existen otras situaciones específicas que activan la obligación

Cómo se calculan los mínimos para declarar impuestos en 2026

El IRS calcula los mínimos para declarar impuestos en 2026 a partir de los ingresos del año fiscal 2025 y la deducción estándar ajustada por inflación, que varía según la edad y el estado civil del contribuyente.

Por ejemplo, con los valores vigentes para el año fiscal 2024 (ya desactualizados), una persona soltera menor de 65 años debía declarar impuestos si sus ingresos alcanzaban los u$s 14.600 o más, mientras que una pareja casada que declaraba en conjunto lo hacía desde u$s 29.200.

Para la temporada 2026, esos montos serán más altos, ya que se aplican ajustes por inflación.