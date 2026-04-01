El calendario oficial de Estados Unidos trae una novedad que impacta tanto en la rutina diaria como en la planificación del mes. Un nuevo feriado aparece en el horizonte y abre la puerta a un descanso extendido que muchos ya empiezan a tener en cuenta. Estados Unidos suma un nuevo descanso en su calendario oficial y confirmó que el viernes 19 de junio será feriado federal en todo el país, lo que generará un fin de semana largo ideal para viajar, descansar o planificar actividades. Este día se celebra el Juneteenth, también conocido como el Día de la Emancipación, una fecha de gran importancia histórica que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. En 2026, el feriado cae viernes, lo que automáticamente extiende el descanso hasta el domingo. Al caer viernes, el feriado genera un descanso de tres días consecutivos: Al tratarse de un feriado oficial: