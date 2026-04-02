Cada vez más personas están expuestas de forma constante a dispositivos móviles y redes inalámbricas, una situación que, según recientes investigaciones, podría tener consecuencias en el organismo. Aunque estos avances mejoraron la comunicación y facilitaron múltiples tareas, especialistas advierten que la exposición prolongada a las ondas electromagnéticas emitidas por celulares y WiFi podría representar un riesgo que aún se encuentra bajo análisis. Una investigación desarrollada por expertos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con participación de docentes y alumnos de áreas científicas, analizó los efectos de estas radiaciones en organismos vivos. Para el experimento, se trabajó con más de 300 ratones de laboratorio, divididos en distintos grupos y expuestos a frecuencias similares a las que utilizan los dispositivos cotidianos: Los resultados encendieron señales de alerta entre los investigadores. Según los datos obtenidos, se detectaron múltiples efectos negativos tras la exposición prolongada. De acuerdo con el estudio, la exposición a estos campos electromagnéticos podría generar alteraciones significativas en la salud. Entre los principales hallazgos se destacan: Estos resultados, obtenidos tras años de análisis, plantean interrogantes sobre el impacto acumulativo de estas tecnologías en el cuerpo humano. Las ondas electromagnéticas son formas de energía que se propagan a través del espacio mediante campos eléctricos y magnéticos. Están presentes en múltiples aspectos de la vida diaria, como la luz, la radio o los electrodomésticos. Sin embargo, el uso intensivo de dispositivos como celulares y routers WiFi incrementa la exposición constante a estas señales, especialmente en zonas del cuerpo que están en contacto directo, como la piel o el cerebro. El estudio fue liderado por el especialista Roberto Linares, quien señaló que la investigación se desarrolló durante cinco años (2015-2020) para garantizar resultados precisos. Según explicó, los efectos observados son motivo de preocupación y requieren mayor análisis. En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su agencia de investigación sobre el cáncer, clasificó los campos electromagnéticos como posiblemente cancerígenos para los humanos, lo que refuerza la necesidad de seguir estudiando su impacto.