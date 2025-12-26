Análisis de países latinoamericanos con posibilidades de sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial (foto: archivo).

Brasil se consolidó como la mayor potencia militar de América Latina, con fuerzas armadas modernizadas, desarrollo tecnológico propio y una estrategia de defensa que capta la atención de las grandes superpotencias.

Lejos de un perfil meramente regional, el país avanza con capacidades que reordenan el equilibrio de poder en el hemisferio sur y refuerzan su autonomía estratégica.

Por qué Brasil lidera el poder militar regional

Brasil posee el mayor presupuesto de defensa, el mayor número de efectivos y una industria militar nacional capaz de diseñar, producir y mantener sistemas complejos. Esta combinación, escala, tecnología y producción local, lo coloca por encima del resto de los ejércitos latinoamericanos y le otorga margen de maniobra frente a presiones externas.

La modernización brasileña se apoya en proyectos clave:

Aeronáutica avanzada , con cazas de última generación y sistemas integrados de mando y control.

Capacidades navales estratégicas , incluido el ambicioso programa de submarino de propulsión nuclear , que sitúa a Brasil en un club muy reducido de países.

Ejército terrestre modernizado , con blindados, artillería y vigilancia digital para operaciones de gran escala.

Ciberdefensa y vigilancia espacial, áreas críticas para , áreas críticas para conflictos contemporáneos.

El Ejército de Brasil cuenta con submarinos y cazas supersónicos (Fuente: archivo).

El país más temido y poderoso de América Latina que hace temblar a las grandes superpotencias

Un Brasil militarmente robusto reduce la posibilidad de injerencias en América Latina, fortalece la disuasión regional y eleva el peso del continente en debates de seguridad global. Para Washington y Pekín, el mensaje es claro: en el Cono Sur existe un actor con capacidad propia para proteger rutas, recursos y territorio.

La amenaza no implica una confrontación directa, sino por capacidad y margen de decisión. La combinación de escala, tecnología y producción local obliga a recalibrar estrategias externas en la región. Brasil no busca dominar el mundo, pero sí garantizar su soberanía y negociar desde una posición de fuerza.