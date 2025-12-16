Estados Unidos dio un paso clave en la guerra tecnológica con drones al presentar Archer Fiber, un sistema no tripulado que rompe con el esquema tradicional de control por radiofrecuencia.

Se trata del primer dron FPV de fibra óptica capaz de operar sin emitir señales de radio, una característica que lo vuelve prácticamente invisible para los sistemas de guerra electrónica más utilizados en conflictos modernos.

La innovación fue desarrollada por Neros Technologies, en colaboración con la firma israelí Kela Technologies, y ya es observada por analistas militares como un cambio de paradigma en las operaciones tácticas con drones.

Archer Fiber: el dron que no emite señales y evade interferencias

A diferencia de los drones FPV convencionales, que dependen de enlaces de radio para el control y la transmisión de video, Archer Fiber utiliza un cable de fibra óptica que conecta directamente al operador con la aeronave. Esto permite enviar datos y video mediante pulsos de luz, eliminando por completo la emisión de señales detectables.

Imagen: Cortesía X @neros_tech.

El resultado es un dron inmune al bloqueo, la suplantación y la interceptación, problemas que se volvieron habituales en escenarios de combate recientes, donde los sistemas de interferencia electrónica logran inutilizar drones en segundos.

Cómo funciona el dron FPV de fibra óptica

El principio técnico detrás de Archer Fiber es simple pero disruptivo:

El control del dron se realiza a través de un enlace físico de fibra óptica .

La transmisión de video en tiempo real no utiliza radiofrecuencia.

No genera firmas electrónicas que puedan ser rastreadas por radares o sensores enemigos.

Este diseño convierte al Archer Fiber en una plataforma altamente confiable en entornos saturados de interferencias, incluso en zonas donde otros drones quedan completamente inutilizados.

Según Neros Technologies, esta arquitectura permite operaciones FPV más precisas y prolongadas, incluso más allá de la línea de visión, algo que tradicionalmente estaba limitado por el alcance y la vulnerabilidad de las comunicaciones por radio.

Una respuesta directa a la guerra electrónica moderna

El desarrollo del dron Archer Fiber no es casual. En conflictos recientes, los drones FPV demostraron ser herramientas efectivas, pero también extremadamente frágiles frente a tecnologías de jamming y spoofing.

Con este nuevo sistema, Estados Unidos apunta a recuperar ventaja operativa, ofreciendo a sus fuerzas un dron capaz de mantener la conexión aun bajo guerra electrónica extrema, reduciendo el riesgo para los operadores y aumentando la tasa de éxito de las misiones.