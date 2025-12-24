Se confirma la alianza más temible de la Tercera Guerra Mundial: dos superpotencias combinaron sus flotas en un giro sorpresivo. (Fuente: Archivo)

Las Fuerzas Navales de Rusia y China se unieron por primera vez en la historia para una misión de patrullaje conjunto de sus submarinos en la región Asia-Pacífico, según informó la Flota del Pacífico de la Armada rusa en su canal de Telegram.

Según se informó en una nota de prensa de la Armada rusa, “el submarino diésel-eléctrico ‘Vóljov’de la Flota del Pacífico y un submarino de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China emprendieron una travesía de patrullaje acordada en los mares del Japón y China Oriental. Tras cumplir las tareas de patrullaje conjunto, los submarinos se dirigieron a sus bases".

Rusia y China, una alianza estratégica clave, ¿pero peligrosa?

La Flota del Pacífico indicó que el “Volkhov” ya regresó a su base en Vladivostok, el extremo oriente de Rusia, tras una travesía de más de 2000 millas náuticas.

Rusia y China unen sus fuerzas y despliegan sus submarinos por el Pacífico. (Fuente: Archivo)

Durante su misión, el submarino, con una autonomía de navegación de 45 días y en servicio desde octubre de 2020, contó con el apoyo de la corbeta “Gromki” y el remolcador de rescate “Foti Krilov”, de la Flota del Pacífico.

El patrullaje submarino conjunto comenzó a principios de agosto, tras la finalización del ejercicio ruso-chino “Interacción Marítima - 2025” en aguas del mar del Japón.

Patrulla conjunta: ¿un mensaje para EE. UU?

Sumado a este despliegue, bombarderos estratégicos Tu-95MS de las Fuerzas Aeroespaciales rusas efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales del mar de Japón, según informó el Ministerio del Defensa de Rusia, sin detallar el número preciso de aeronaves.

"Portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar de Japón", señaló Defensa en un comunicado publicado en Telegram, que acompañó con un vídeo de la misión.

Bombarderos estratégicos rusos patrullan el mar de Japón. (Fuente: Archivo)

Los bombarderos fueron escoltados por cazas Su-35 y Su-30sm, añade el parte castrense, que precisa que la misión se prolongó durante más de seis horas.

Asimismo, “todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales", aclaran.