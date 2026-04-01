Un frente frío avanza sobre Estados Unidos y traerá un cambio brusco en las condiciones del tiempo durante las próximas horas, con una combinación de lluvias heladas, tormentas eléctricas, granizo y aire polar en distintas regiones del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC), el fenómeno se desarrollará a medida que una baja presión se fortalezca sobre las Llanuras del sur y avance hacia la región de los Grandes Lagos. Esa circulación favorecerá primero tormentas intensas y luego el ingreso de aire mucho más frío, lo que abrirá la puerta a una nueva ola polar en varios estados. El pronóstico oficial indica que las lluvias y lluvias heladas se extenderán desde el valle alto y medio del Mississippi hacia el noreste. Al mismo tiempo, se esperan nevadas intensas sobre sectores de las Llanuras del norte y el alto valle del Mississippi, en especial hacia el jueves. En paralelo, el mayor riesgo de tormentas eléctricas severas se concentrará sobre partes de las Llanuras centrales y del sur, donde el WPC señaló un escenario favorable para fenómenos fuertes. Entre los peligros mencionados figuran ráfagas dañinas, granizo de gran tamaño, algunos tornados aislados y lluvias intensas. Además, para el jueves, el sistema avanzará hacia nuevas áreas del valle medio del Mississippi, los Grandes Lagos y el valle de Ohio, donde también podría repetirse un escenario de tormentas fuertes y precipitaciones abundantes. Detrás de las tormentas llegará el cambio más brusco del evento. El ingreso de una masa de aire más fría hará caer las temperaturas en poco tiempo y dejará un contraste marcado entre jornadas templadas o inestables y un ambiente mucho más hostil hacia el fin de semana. Ese patrón es el que mantiene la preocupación por una nueva ola polar, sobre todo en zonas donde la lluvia podría congelarse o transformarse en precipitación invernal. En varios estados, el problema no será solo la tormenta inicial, sino lo que venga después, con hielo, frío intenso y posibles complicaciones para la circulación.