Advierten que la Tercera Guerra Mundial está por iniciar: estos son los países que más gastan en sus ejércitos (foto: archivo).

Las autoridades del ejército ruso informaron que el avanzado sistema de defensa antimisiles S-500 Prometheus ha entrado por primera vez en servicio de combate. Las autoridades de Moscú destacan que esta tecnología representa una nueva capacidad estratégica que amplía el alcance y la potencia de su red de defensa aérea y antimisiles.

Si bien la medida es presentada por el Kremlin como un reforzamiento defensivo, analistas aseguran que la puesta en marcha de este sistema, con alcances técnicos muy superiores a los de sistemas anteriores, podría tener implicaciones para la seguridad global y la estabilidad entre grandes potencias.

Tiembla Estados Unidos: Rusia puso en marcha un nuevo sistema de misiles

El S-500 Prometheus es un sistema de misiles tierra-aire de última generación desarrollado para interceptar múltiples amenazas aéreas, incluidos misiles balísticos, misiles de crucero y aeronaves avanzadas a gran distancia. Con su despliegue operativo, Rusia integra oficialmente esta tecnología en su arquitectura de defensa estratégica.

Este sistema fue desplegado por primera vez en unidades reales, y se describe como capaz de atacar objetivos a distancias estimadas de hasta 600 kilómetros, lo que lo posiciona por encima de otros sistemas de defensa tradicionales. Su radar y múltiples tipos de interceptores permiten rastrear y neutralizar amenazas en altitudes muy elevadas y en entornos complejos de combate.

Además, el S-500 puede complementar otros sistemas de defensa existentes, como los S-400, proporcionando una capa adicional de protección con mayor alcance y capacidades antimisiles. Su integración representa un salto tecnológico significativo dentro del arsenal ruso.

¿Por qué podría iniciar la Tercera Guerra Mundial?

El ingreso en servicio de combate del S-500 no es solo un avance técnico, sino también un mensaje geopolítico. Estados Unidos y sus aliados observan este movimiento con cautela, dado que sistemas con gran alcance y capacidades de interceptación avanzada pueden alterar la percepción de equilibrio militar entre grandes potencias.

Un nuevo sistema tecnológico de misiles ruso podría desencadenar un conflicto mayor con Estados Unidos. Fuente: Archivo.

Aunque no existen indicios públicos de una intención ofensiva directa, la mera activación de sistemas capaces de controlar espacios aéreos a cientos de kilómetros puede influir en la planificación estratégica de otras potencias. El alcance extendido del S-500 obliga a replantear escenarios de defensa y disuasión en regiones clave del mundo.

La discusión internacional sobre el S-500 se enmarca en un contexto de tensiones persistentes entre grandes bloques, donde cada movimiento tecnológico o militar es observado con atención. La posibilidad de una escalada no está descartada, aunque aún se mantiene en el terreno de análisis y especulación estratégica.