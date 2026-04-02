Envolver las tarjetas de débito y crédito en papel aluminio es un truco de seguridad doméstico que comenzó a adquirir relevancia en el último tiempo como método de protección contra el fraude electrónico. Este popular elemento de cocina se utiliza como aislante de las tarjetas con el fin de impedir robos basados en el uso de la tecnología sin contacto, cada vez más popular en el mercado. En general, las tarjetas actuales incorporan tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), que permite pagar acercando el plástico a una terminal, sin necesidad de insertarla o pasarla por un lector. La lógica detrás de los famosos pagos “contactless” radica en que la información necesaria se transmite mediante ondas de radio de manera casi instantánea. Si bien este método es uno de los más elegidos para las transacciones rápidas, también puede dar lugar al RFID skimming, una práctica poco común de fraude donde el delincuente utiliza un lector especial para capturar datos del titular. El aluminio permite entonces debilitar las señales inalámbricas para que este tipo de robos no puedan llevarse a cabo. De acuerdo con la Federal Trade Commission (FTC) uno de los lugares más frecuentes para el robo de información relacionado con tarjetas -aunque mediante otra metodología- son las gasolineras. “Los skimmers son lectores de tarjetas ilegales conectados a terminales de pago. Estos lectores extraen datos de la banda magnética de una tarjeta de crédito o débito sin que lo sepas. Los delincuentes venden los datos robados o los usan para comprar cosas en línea. No sabrás que te han robado la información hasta que recibas tu declaración o un aviso”, se afirma. Los consejos que brindan las autoridades para resguardarse de este riesgo son los siguientes “Si tu tarjeta de crédito ha sido comprometida, repórtalo a tu banco o al emisor”, se indica.